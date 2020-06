Elettra Lamborghini e i ricordi: «Un anno fa, nella piscina della villa di Versace...»

Non è la D'Urso, Elena Morali insulta Simona Izzo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è vicina al matrimonio col fidanzato, il deejay Afrojack, ma comunque non smette di stupire i suoi follower. L’ereditiera della famosa casa di automobili infatti ha condiviso una post che approfondisce i luoghi, come la villa di, dove si è esibita nel Twerk, ballo in cui è esperta.Dal social ha postato una serie di scatti risalenti allo scorso anno, quando ancora non era approdata sul palco di Sanremo ma era già sbarcata nel mondo della musica, seguita dalla didascalia: “1 year of #TOCAME ❤️ twerkare nella piscina della villa di Versace?! FATTOH 😂✅”.Ultimamente sul social Elettra ha presentato anche le sorelle. Dalle stories infatti ha postato un vide che la vede danzare con le sorelle, le gemelle Lucrezia e Flaminia, nate nel 1999 e sicuramente meno famose di lei sul social…”.