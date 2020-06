Taylor Mega torna in studio da Barbara D'Urso dopo l'"esilio": «Ha chiesto scusa e l'ho perdonata»

Taylor Mega

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque mesi fa circa l'influencer, sempre a, dopo aver postato una foto con il dito medio verso le forze dell'ordine.Dopo l'esilio forzato Taylor Mega torna a. Lo scorso gennaio l'influencer finì sotto l'occhio del ciclone per aver postato una foto in cui mostrava il, gesto che fece infuriare Barbara D'Urso tanto che la padrona di casa decise in diretta di non invitarla mai più. Taylor Mega si è scusata con la D'Urso e durante la cinquatesima puntata di Live è tornata a sorpresa in studio per parlare di truffe. Prima di partire con il talk Barbara D'Urso ha chiarito: «Siccome io sono coerente, sapete cheper un episodio avvenuto in diretta. Taylor mi ha inviato un messaggio, mi ha chiesto scusa, ha ribadito la sua stima per me e per le forze dell’ordine, e quindi automaticamente, c».