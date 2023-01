«Sono stato drogato alla festa di Capodanno», il racconto choc di un tiktoker accompagnato d'urgenza in ospedale dalla mamma

«A Capodanno mi hanno drogato», così esordisce il tiktoker Lucky John, che sulla piattaforma cinese conta più di 900 mila follower, nel video diventato virale dove ha raccontato la terribile esperienza vissuta durante una festa mentre stava brindando con degli amici: secondo quanto riferito ai follower, il tiktoker sarebbe stato drogato da alcuni sconosciuti ad una festa e che per questo motivo è finito in ospedale.

Cosa è successo

«Mia madre mi è venuta a prendere alle 4 di notte e mi ha portato in ospedale. Non berrò mai più con persone che non conosco. Perché faccio questo video e spiego questa cosa? Perché mi sono state fatte foto e video mandati da profili fake. Io non mi vergogno mai ma questo è vergognoso proprio perché non doveva succedere», ha raccontato il tiktoker che si è mostrato appena sveglio dopo aver trascorso la notte da incubo.

Poi, svela il motivo per cui pubblica il video: «Questo è un video per mia mamma per chiederle scusa», perché si vergogna del suo stato fisico e mentale in cui si trovava e di averla disturbata alle quattro di notte. Con le lacrime agli occhi, Lucky John ha riportato le parole che gli ha detto la mamma: «Non sapevo cosa fare, avevo paura di perderti».

Il tiktoker ha specificato che ad aver compiuto il terribile gesto sono stati dei ragazzi sconosciuti che si sono presentati a lui durante la serata, il ragazzo ingenuamente si è fidato non pensando che potesse succedere nulla di grave, fino al punto in cui dopo due drink non ha capito più nulla e ha perso la lucidità.

