Diletta Leotta a Verissimo: «Le critiche fanno male ma oggi cambierei quel discorso. Can Yaman mi aveva chiesto di sposarlo, ma...»

Diletta Leotta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice televisiva, volto di Dazn, ha innanzitutto voluto fare una precisazione sulla festa per i suoi 30 anni: «Era il 16 agosto e si è parlato tantissimo di una cosa inutile, evidentemente in quel momento non c'erano grandi argomenti e infatti la questione scemò completamente nei giorni successivi. Le 'donne-lampadario'?Si trattava di un percorso artistico, erano vestite ogni volta in modo diverso. Sono felice di aver passato un compleanno bellissimo, a casa mia e con le persone per me più importanti».

«Le critiche e le polemiche mi fanno star male, non amo rispondere e mi tengo tutto per me. Anche se faccio finta di essere forte, tante cose mi hanno ferito, ad esempio questa polemica o i commenti che fanno pensare che io sia una persona finta, falsa o di plastica» - continua Diletta Leotta - «Rivedendo le immagini del discorso a Sanremo sulla bellezza, mi accorgo che ero ancora una bambina e oggi che ho 30 anni, cambierei qualcosa, ammettendo qualche aiutino dalla chirugia estetica, non è una cosa da nascondere o da vergognarsi».

Diletta Leotta parla poi della chiacchieratissima storia d'amore con l'attore turco Can Yaman: «Con lui è stata una storia bellissima, da favola. Un vero colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati, abbiamo vissuto una passione incredibile, in fondo eravamo sempre una siciliana e un turco... La cosa più complicata è stata dover gestire la sua popolarità, a volte era difficile dividere la persona dal personaggio. Ci tengo a dire una cosa che non ho mai detto: dicevano che era una storia finta, programmata, decisa a tavolino. Chi lo diceva è una persona che non sa cosa sia l'amore. Ero davvero innamorata, quando succede perdi lucidità e sicurezze e non mi era mai accaduto prima. Non è un momento facile ora, non so cosa succederà ora: l'amore e la vita sono imprevedibili, mi auguro che si possa ritrovare un equilibrio nella quotidianità, anche con me stessa. Oggi siamo lontani, spero che questo distacco possa aiutare entrambi». La conduttrice poi rivela: «La proposta di matrimonio? Tutto vero, era successo un mese dopo. Forse abbiamo corso troppo e forse anche quello può aver influito».

