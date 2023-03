Diletta Leotta incinta, l'annuncio (in lacrime) scatena gli hater: «Come fate a fare figli se vi conoscete da soli 5 mesi?»

di Redazione Web

Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato di aspettare un bambino attraverso un video pubblicato sui rispettivi profili Instagram. I due, nonostante stiano insieme da pochi mesi, si sono mostrati felici ed entusiasti di diventare genitori per la prima volta.

La giornalista e il calciatore del Newcastle stanno insieme dallo scorso ottobre e ai più attenti questo dettaglio non è sfuggito. Sotto al video condiviso dalla giornalista, infatti, non sono mancati i commenti al vetriolo. Ma andiamo con ordine.

Diletta Leotta incinta, annuncio in lacrime sui social: «Esplodiamo di gioia»

Diletta Leotta, bikini e vacanza d'amore (e da sogno) con Loris Karius

Diletta Leotta incinta? La pancia non si nasconde più: «Lo ha confessato lei stessa»

Diletta Leotta, i commenti

I tam tam di una presunta gravidanza era nell'aria ormai da settimane, con commenti e presunte rivelazioni sui social. Ma ora Diletta e Karius ne hanno dato l'annuncio ufficiale. «Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia», ha scritto Diletta Leotta a corredo del video annuncio in cui si è mostrata in lacrime.

Il commovente momento è stato, tuttavia, spezzato dai commenti degli hater che hanno criticato la scelta di intraprendere un impegno simile nonostante i due si conoscano da soli cinque mesi.

«Non avete perso tempo», ha sottolineato qualcuno. «Non capisco... vi conoscete da soli cinque mesi come fate a fare già figli?», ha scritto qualcun altro.

Melissa Satta: «L'avventura più bella della vostra vita»

Oltre ai commenti al vetriolo, tuttavia, non sfuggono i messaggi di congratulazioni da parte di colleghi e volti noti della televisione italiana come Melissa Satta che ha scritto: «Sarà l’avventura più bella della vostra vita», «Evviva!», ha commentato invece Aurora Ramazzotti che conosce bene questo tipo di emozione dato che tra pochi giorni diventerà mamma per la prima volta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA