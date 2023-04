Diletta Leotta: «Ci si può innamorare di qualcuno anche se non è ricco». Ma i social si dividono (e la attaccano)

di Redazione Web

«Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo. Questo è quello che vorrei trasmetterti». Diletta Leotta è finita nel mirino dei social dopo aver pronunciato queste parole nel corso della sua trasmissione «105 Take Away» in diretta dal lunedì al venerdì con Daniele Battaglia. La conduttrice era in diretta con lo speaker quando si è espressa al riguardo, ma su Twitter più di qualcuno l'ha bacchettata per una sua presunta incoerenza.

Il tizio che si è scopata più povero avrà 1 milioni di euro o poco meno sul conto pic.twitter.com/QwIxndFOMl April 11, 2023

Diletta Leotta sotto attacco

Sui social infatti gli utenti si sono divisi: c'è chi chiede cosa intendesse Leotta con «conto in banca cospicuo» e chi punta invece il dito contro la futura mamma. Secondo i critici della bella e brava conduttrice di Dazn, l'ipocrisia della Leotta starebbe nel fatto che da un lato parla di innamorarsi a prescindere dal conto in banca, ma dall'altro tra i suoi ultimi partner nessuno era particolarmente indigente: Karius compreso, dato che il portiere attualmente al Newcastle, come tutti i calciatori (chi più, chi meno), è a dir poco benestante.





🎥 Diletta Leotta via stories do Instagram com Dybala pic.twitter.com/PABMHIiG7G — Central PD (@centralpdbr) April 4, 2023

