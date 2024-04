Daniele De Rossi riabbraccia la moglie Sarah Felberbaum e i figli dopo 18 giorni: «Siamo tornati da te»

di Dajana Mrruku

DDR cuore d'oro sul campo e fuori dal campo con la sua famiglia. Il nuovo allenatore della Roma, Daniele De Rossi non ha mai nascosto il suo lato più tenero, soprattutto quando riguarda la famiglia. I romanisti più appassionati si ricorderanno quando l'ex calciatore e capitano annunciò di non poter assistere alla finale della Europa League in cui la Roma sfidava il Siviglia perché la figlia Gaia si diplomava e «quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga». De Rossi è tornato a far sorridere i suoi fan quando, come si vede nel video Instagram pubblicato dalla moglie Sarah Felberbaum, accoglie a braccia aperte lei e i figli dopo 18 giorni di lontananza.

L'abbraccio

Sarah Felberbaum ha organizzato un lungo viaggio in Giappone insieme ai figli Olivia (10 anni) e Noah (8 anni), al quale forse avrebbe dovuto partecipare anche Daniele De Rossi che, tuttavia, ha dovuto dare forfait a causa degli impegni lavorativi che lo vedono impegnato come allenatore della Roma, la squadra che lo ha visto crescere e maturare come calciatore e come idolo giallorosso.

La moglie Sarah ha ripreso con il suo telefono il momento in cui Daniele ha abbracciato i due figli all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino dopo quasi 3 settimane di assenza.

