Sarah Felberbaum è Tina Anselmi su Rai1: «Donna forte e gentile, un esempio per la politica di oggi»

Il racconto di una donna straordinaria, Tina Anselmi. Una vita scandita da un impegno fuori dal comune, già a 16 anni, quando prese coscienza dell’orrore della guerra, tra le fila dei partigiani, poi in difesa delle donne più povere, le giovanissime operaie delle filande, come sindacalista infine la fiducia nella politica, sempre al servizio della comunità. Nel 1976 fu la prima donna ministra in Italia e pochi anni dopo Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Nel suo cammino pubblico, di donna delle istituzioni, fu spesso la sola e unica donna, tra gli uomini al potere. Per tramandare il valore di un personaggio anche e soprattutto alle nuove generazioni, la Rai, ha realizzato il film “Tina Anselmi, una vita per la democrazia”, interpretato da Sarah Felberbaum, che andrà in onda in prima serata il 25 aprile.

«Conoscevo poco il personaggio, per cui ho letto il libro di Anna Vinci, tutti gli articoli che mi mandavano, visto le interviste video e mi sono innamorata di questa donna, un esempio raro, a cui mi sono sentita vicina», ha spiegato l’attrice alla presentazione del film: «Ho voluto lavorare sulla sua forza, la determinazione, e mi auguro che il film possa essere uno spunto per andarla a studiare».



Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 07:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA