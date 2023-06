Cristiano Ronaldo e lo smalto alle unghie in vacanza: «Perché l'hai fatto?». Ma non è come sembra

di Redazione web

Cristiano Ronaldo si sta godendo i primi giorni d'estate insieme alla sua famiglia su uno yacht extra lusso (costato oltre 7 milioni di euro) nelle acque sarde. Negli ultimi giorni, Georgina Rodriguez ha postato alcune foto che ritraggono lei e Cristiano insieme ai loro figli, Cristiano jr., i gemellini Eva e Matteo, nati tutti da madre surrogata, e due bambine avute insieme, Alana Martina e Bella Esmerada.

Nella foto di famiglia, però, c'è qualcosa che non torna ai milioni di follower del calciatore di fama mondiale. Il dettaglio non è passato inosservato, ma la spiegazione ha lasciato senza parole. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Cristiano Ronaldo e il dettaglio delle foto

I fan hanno notato un dettaglio nelle foto di Cristiano Ronaldo: le unghie dei suoi piedi sembra abbiano dello smalto nero, in particolare sugli alluci. In molti sono stati i commenti dei fan che chiedevano che cosa fosse successo e come mai Cristiano abbia deciso di mettersi lo smalto.

«Ronaldo con le unghie dei piedi dipinte?? Che cos'è?», è solo uno dei tantissimi commenti lasciati sotto al post. I fan del calcio hanno iniziato a scaldarsi perché secondo loro lo smalto ai piedi «non é da lui», intendendo che la pedicure possa renderlo «meno virile e forte».

Ma la verità è tutt'altra e ci pensa un follower a spiegarla.

La verità sulla pedicure di Cristiano Ronaldo

Uno dei follower di Cristiano Ronaldo ha voluto chiarire la situazione con un commento chiarificatore: «Per tutti quelli che si chiedono perché lo smalto per unghie dei piedi, questa è una protezione per gli sportivi che praticano sport di squadra con contatto dove spesso possono farsi pestare i piedi.

Insomma, non è una pedicure, ma semplicemente una protezione. Ronaldo e la sua famiglia non sono stati certo scossi dai commenti superflui, anzi. In questi giorni si stanno godendo le loro meritate vacanze.

