Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi? La smentita ufficiale, ma qualcosa non torna: «La suocera non la sopporta»

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbero in crisi, almeno così dicono le voci che arrivano dal Portogallo. In realtà, stando alle foto che i due postano sui social, sembrerebbe che invece la loro relazione proceda a gonfie vele e, infatti, il portavoce del calciatore portoghese ha tenuto a specificare il fatto che nell'aria non ci sarebbe alcuna rottura. Sui social, però, non si parla d'altro e, inoltre, nelle ultime ore sarebbero uscite altre indiscrezioni che riguarderebbero la modella argentina e la suocera, ovvero la mamma di CR7.

La vicenda

Qualche giorno fa, il giornalista Leo Cairo aveva dichiarato a una tv portoghese: «Cristiano e Georgina non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che lui è stufo di lei». Il portavoce di Ronaldo, però, ha fatto sapere che non esiste alcun fondamento sul gossip che da giorni circola in tutto il mondo. La notizia è, infatti, stata classificata come: «Falsa e diffamatoria». Le voci che provengono dalla penisola iberica (e soprattutto dal Portogallo), non accennano, però, a placarsi. Infatti, stando a quanto si è detto nel programma televisivo CMTV: «Georgina sarebbe una donna molto presuntuosa, che non piacerebbe affatto alla suocera».

Nelle ultime ore, Georgina ha messo a tacere il chiacchiericcio con uno scatto alla luna piena e la frase: «L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede».

Polemiche in campo

Cristiano Ronaldo, oltre ad essere stato il protagonista del gossip delle ultime ore, è anche stato nominato dal presidente dall'Al Nassr, Musalli Al-Muammar, che non ha speso parole proprio postive nei suoi confronti. Il numero uno del club ha, infatti, detto: «Sono stato truffato solo due volte nella mia vita. La prima volta quando ho chiesto tre kebab e me ne hanno dati solo due. La seconda quando ho ingaggiato Cristiano Ronaldo».

