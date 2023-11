'Da noi...a ruota libera', Malgioglio e la confessione choc: «Mi è venuta voglia di tornare a scrivere»

di Marta Goggi

Cristiano Malgioglio è stato ospite a 'Da noi... a ruota libera', dove ha parlato a lungo di sè, raccontando alcuni dettagli inediti della sua vita. Reduce dal grande successo del Tale e Quale Show, il cantautore e paroliere si è raccontato a 360°, ospite da Francesca Fialdini, su Rai1. Tra le tante rivelazioni Malgioglio ha svelato che gli piacerebbe tornare a scrivere.

I desideri di Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha rivelato che il desiderio di tornare alla scrittura è tornato a galla dopo il nuovo succeso di 'Ancora Ancora Ancora', il pezzo scritto 45 anni fa per Mina, oggi di nuovo in cima alle classifiche grazie al remix di Mark Ronson, in merito Malgioglio ha detto: «Uno dei più grandi brand al mondo mi chiese il permesso di usarla per fare una campagna pubblicitaria.

