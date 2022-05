Corona attacca ancora Nina Moric: «Ha rubato 50mila euro a casa mia davanti a nostro figlio Carlos»

Non si placano le tensioni tra Fabrizio Corona e Nina Moric. L'ex re dei paparazzi ha spiegato con un video pubblicato su Instagram quanto accaduto lo scorso venerdì, quando ha evaso i domiciliari per andare dalla ex moglie e pretendere soldi. Sono stati entrambi a chiamare le forze dell'ordine e quando i militari sono arrivati la situazione era tornata alla normalità.

Parlando insieme a suo figlio Carlos Maria, Corona ha detto: «Mi spiace che siamo costretti ancora a parlare e intervenire sui social delle questioni famigliari che andrebbero discusse tra le mura di casa, ma non si possono discutere tra le mura di casa se questi fatti diventano pubblici e vengono riportati dai maggiori quotidiani italiani nel modo più sbagliato, soprattutto da un punto di vista legale e dell'oggettività dei fatti, perché io sono ancora un detenuto agli arresti domiciliari».

«Raccontiamo in brevissimo, così la stampa non potrà storpiare le nostre dichiarazioni, che devono essere fatte, ciò che è successo nella giornata di venerdì. La signora Nina Moric è scomparsa dall'Italia da circa tre mesi. Non sentiva suo figlio Carlos da circa tre mesi, non lo cercava neanche. Dopo tre mesi, venerdì si è presentata cercando di poter parlare con lui. Carlos, siccome si era ripreso da un brutto periodo, mi ha chiamato chiedendomi se secondo me doveva rispondere a sua madre. Io gli ho detto di fare quello che si sentiva di fare. Lui ha preferito non risponderle, dicendole che casomai sarebbe potuta venire a trovarlo a casa», spiega.

Secondo quanto riporta Corona l'intento della Moric era di trovare «una Postepay per farsi fare i suoi pagamenti illegali intestata a suo figlio, non pensando a cosa potesse provocare a Carlos. Dopo un'ora di ricerca della Moric di Carlo Maria, telefonando a tutti coloro che fanno parte del mio staff, la signora si è presentata in casa mia che è anche la sede operativa della mia società. In quel momento c'era solo Carlos che in questa casa non è mai da solo... È entrata col volto coperto, ha citofonato, ha rubato la spesa, ha rubato dieci euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la postepay, ha scaricato 25 euro e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società: 50mila euro in contanti. Li ha presi e se li è portati via, chiamando un taxi. Ha rubato in casa del suo ex marito davanti agli occhi del figlio».

Il figlio sarebbe testimone e conferma: «Ero in casa, nel momento in cui c'è stato il furto ero presente e sono testimone oculare di quello che è successo. Purtroppo attualmente non sappiamo dove sia il denaro, non ci interessa riaverli o altro, vogliamo giustizia per le cose per cui abbiamo fatto la denuncia». «Avevo un permesso per uscire dal mio domicilio alle ore 21. Io, Carlo e la mia fidanzata Sara Barbieri ci siamo recati presso il residence dove sta la signora Moric perché io un briciolo di bene ancora le voglio. Perché se io presento una denuncia di furto con un testimone oculare che può confermare, che è il figlio, con telecamere che registrano e il taxi che la viene a prendere, lei subisce un processo che rappresenta l'umiliazione più grande di tutta la sua vita rischiando fino a tre anni di reclusione. E sarà rovinata per tutta la vita», aggiunge Corona.





Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 17:48

