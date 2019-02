Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da ‘Leopardi spostati’ a ‘Dante nun te temo’, il popolo del web sta commentando a più non posso – con ironia, sarcasmo, indignazione o incredulità – ildi‘Non mi avete fatto niente’ con particolare attenzione al settimo capitolo dedicato alle donne… o meglio alle ‘Fig*e’.È esattamente questo infatti il titolo del capitolo che più di tutti sta facendo scalpore tanto da diventare in un paio di settimane un vero caso letterario. Leggiamo: “Io ho un magnetismo: guardo una donna e dopo un attimo sono lì che me la faccio” prima di dilungarsi con le amanti post- Silvia, tra cui Zoe Cristofoli, Patrizia Bonetti e una attrice a luci rosse Foto@GettyImages/Kikapress