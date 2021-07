Clio Make Up scoppia in lacrime, il dramma: «Oscar ha un tumore incurabile»

Ha dato libero sfogo alle lacrime Clio Make Up nel raccontare ai suoi milioni di followers il dramma del suo Oscar. Nelle stories su Instagram e nell'ultimo post ha spiegato che il suo tenero amico sta male e ha un tumore incurabile. A corredo della notizia le foto del gatto che ama moltissimo. Al felino è ormai legata da 11 anni e ha pensato di condividere con i followers il sui dolore. Clio Zammatteo, truccatrice e imprenditrice digitale, vive a New York con tutta la famiglia.

Leggi anche > Fedez, il Codacons contrattacca: «Pronta maxi-querela. Si sente perseguitato come Berlusconi»

Clio Make up in lacrime per Oscar

Insieme a lei, al marito Claudio Midolo, alle figlie Grace e Joy ci sono anche quattro gatti. Uno di loro appunto è Oscar, che ha scoperto essere molto malato. «Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un tumore incurabile. Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi, mi sento una m**rda per non essermi accorta prima», le parole dell'influencer.

Clio Make up, il tumore di Oscar

«Stava perdendo peso - continua - e allora abbiamo deciso di farlo visitare. Fino all’arrivo di Grace è stato il mio primo bambino peloso, mi sono sempre sentita super protettiva nei suoi confronti. Oggi dobbiamo riportarlo dal veterinario, ma io non ho il coraggio, andrà mio marito Claudio. Devo riprendermi, perché oggi ho tanto lavoro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA