Claudia Nainggolan e il tumore: «Grazie a tutti coloro che mi stanno incoraggiando»

Domenica 14 Luglio 2019, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ingrazia tutti suLa moglie del centrocampista dell’Inter ha voluto ringraziare tutti per i messaggi di supporto e di incoraggiamento dopo la terribile notizia della sua. La donna ha scoperto di avere une da allora ha scelto di condividere il suo percorso di cura con i followers decidendo di parlare della chemiterapia.Una scelta coraggiosa che è stata apprezzata dai suoi fan che in questi giorni l'hanno sostenuta e supportata cercando di darle coraggio. «Da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA», ha annunciato Claudia con un post su Instagram.La moglie di Nainggolan, con il quale ha due bambine, ha ammesso di avere paura, ma anche di non avere alcuna intenzione di mollare e ringrazia gli amici, la sua famiglia, per la vicinanza che le danno ogni giorni, ma anche tutti coloro che sui social le sono stati vicini anche solo con un messaggio. Poi conclude il post: «In bocca al lupo a me e a tutte le persone che stanno vivendo il mio stesso incubo».