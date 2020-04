Chiara Nasti seduta in un auto di lusso: la citazione del post fa infuriare tutti

Critiche per Chiara Nasti su Instagram. L’influencer pubblica una foto che la ritrae in un’auto di lusso e accompagna lo scatto con una didascalia che ha fatto indignare moltissimi utenti. “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell'armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà)” ha scritto nella caption.

Numerosi i commenti di disapprovazione: “Hai scritto una roba di una schifezza incredibile” osserva qualcuno. “Invece c'è più soddisfazione a guadagnarsi le cose senza il paparino che paga, ma la fatica e il sacrificio sono per pochi, la dignità pure” argomenta un altro follower. E la polemica è sbarcata anche su Twitter: “Care ragazze, finché i vostri modelli saranno tipe che scrivono ste cose qua, nel mondo non esisterà parità di genere” cinguetta un utente. Qualcuno, infine, riflette con amarezza: “La cosa più triste sono le migliaia di persone che le mettono like e commentano divertite”.

Foto: Kikapress

LEGGI ANCHE: — Altra bufera su Chiara Nasti per quel piatto di pasta: un’altra foto su Instagram scatena dure polemiche

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA