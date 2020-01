Chiara Ferragni si allena con Fedez, ma qualcosa va storto. Incidente in diretta: «Mi viene da sbocc***»

Fedez

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'influencer più famosa del mondo è appena stata protagonista di un inconveniente domestico. Il video, condiviso dal rapper su, ha fatto subito il giro del web. Ma andiamo con ordine.Ma quando il marito l'aiuta a sdraiarsi, incastrando i piedi nel macchinario e andando a testa in giù iniziano i "guai".Fedez cerca di calmarla, ma l'influencer non vuole sentire ragione.Reggendosi alla meglio sul marito, si rialza e scende dall'attrezzo. «», dice. Fedez incredulo: «». E lei andando via: «». Boom di like.