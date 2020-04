Chiara Ferragni e il picnic di Pasquetta... parzialmente rovinato

Chiara Ferragni, sensualità e stile anche se si deve restare in casa. La influencer, infatti, ha scelto con cura il proprio outfit per fare un picnic di Pasquetta molto particolare, che però è stato parzialmente rovinato. Ecco cosa è successo.

Dopo aver rovistato nella ricca collezione disponibile in casa, Chiara Ferragni ha scelto un outfit piuttosto primaverile, con tanto di cura anche negli accessori, per organizzare un picnic sulla grande terrazza di casa. Qualcosa, però, è andato storto, come racconta anche la diretta interessata: «Oggi mi sono vestita per un picnic... in terrazzo. E poi il tempo è diventato tutto nuvoloso». Ad ogni modo, si è trattato comunque di una nuvola passeggera e per i Ferragnez il picnic non è stato rimandato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Aprile 2020, 22:47

