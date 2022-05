di Elena Fausta Gadeschi

Torna a splendere il sole sul piccolo principato di Monaco e la sua principessa triste. Dopo settimane di sorrisi di circostanza, Charlène appare finalmente radiosa accanto a sua figlia Gabriella, che due giorni fa ha debuttato alla Montecarlo Fashion Week al fianco della madre.

Charlène di Monaco torna a sorridere con la figlia Gabriella: il look da favola alla Montecarlo Fashion Week

A vestire mamma e figlia per un evento così speciale ci ha pensato il designer sudafricano Terrence Bray, amico della ex campionessa di nuoto, che ha disegnato per la Wittstock un abito monospalla color crema-avorio di seta e tulle con un top di chiffon. Per la piccola invece ha pensato a un abito monospalla floreale sui toni del celeste e del rosa dall'effetto cangiante con una manica arricchita da una balza.

«Ho apprezzato ogni momento con la mia principessa per il suo primo evento. Non vediamo l’ora di vivere questa serata ai Fashion Awards» aveva scritto alla vigilia dell'evento Charlène, mostrando un inedito dietro le quinte accanto alla bambina. Un momento mamma-figlia davvero indimenticabile.

