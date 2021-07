Carolina Marconi e la lotta al tumore, capelli rasati a zero: «Non ne potevo più di vederli cadere»

Carolina Marconi si è rasata a zero i capelli. Un gesto di grande coraggio per l'ex gieffina che sta combattendo ormai da qualche settimana contro un tumore. La Marconi ha comunicato sui social, sorridente e raggiante come sempre, che ha deciso di rasarsi a zero da sola perché non sopportava più l'idea di perdere i capelli a causa della chemioterapia a cui si sta sottoponendo.

Leggi anche > Alice Campello, la moglie di Morata minacciata di morte insieme ai figli dopo il gol del marito. La sua risposta

«Ecco a voi la vostra pelatina. Non ne potevo più, vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione», ha esordito, ironizzando sul fatto che con questa stagione torrida in realtà così è anche più fresca e sta meglio. Il suo è stato un gesto molto coraggioso ma Carolina non ha mai perso il sorriso e l'energia: «Comunque nn mollo mai l’umore a "pallettoni" nonostante tutto ..la salute è la cosa fondamentale ..questo percorso mi sta insegnando molto.. dico sempre che non sono malata ..non siamo malati ..solo è una situazione da risolvere».

Tantissimi sono stati i messaggi di incoraggiamento per la Marconi, molti follower ne hanno apprezzato la forza e l'hanno incoraggiata a continuare così mostrandole tutta la loro vicinanza. Proprio a loro ha voluto mandare un ringraziamento speciale: «Vi ringrazio x tutti i messaggi bellissimi vi leggo e cercherò di rispondere a tutti siete delle belle anime vvb».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA