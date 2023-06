Carlotta Ferlito e il "regalo di benvenuto" a New York: «Primo giorno fortunato». Cos'è accaduto

di Redazione web

Piccolo souvenir di benvenuto per Carlotta Ferlito da parte di un piccione di New York. La campionessa olimpionica appena arrivata nella "Grande mela» ha ricevuto un piccolo battesimo da parte di un volatile che le ha regalato i suoi bisogni direttamente sul viso e sugli occhiali da sole. Il video comico condiviso su Instagram ha ricevuto solidarietà da parte dei fan della ex ginnasta.

Scandalo ginnastica, indagate Emanuela Maccarani e Olga Tishina. Le due tecniche accusate di maltrattamenti sulle allieve

Carlotta Ferlito: «Io medaglia d'oro, influencer e studentessa universitaria. Fare tutto è la mia forza»

Il "premio" a New York

La siciliana Carlotta Ferlito ha disputato le Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, conquistando due medaglie agli Europei: argento alla trave nel 2011 e bronzo con la squadra l'anno successivo. A New York, invece, ha conquistato il souvenir di benvenuto da parte di un piccione.

Il video di Carlotta Ferlito

L'ex ginnasta, divenuta famosa per la partecipazione al programma Ginnaste-Vite parallele, ha condiviso il video in cui la si vede "sconvolta" per l'accaduto che commenta con un simpatico: «Primo giorno a New York fortunato».

«Mi hanno appena fatto la cacca in testa a New York.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA