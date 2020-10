Can Yaman a Verissimo delude le fan milanesi. Ecco perché

A Milano doveva arrivare in in ìncognito o quasi. Ma dopo poco è diventato il segreto di Pulcinella.Ovvero quando il tam tam dei fan club ha fatto girare la voce, a Milano si è scatenata la caccia per vedere da vicinol'attore turco che tanto successo sta riscuotendo tra il pubblico femminile, protagonista dellaIeri davanti ai cancelli degli studi televisivisi è radunata una piccola folla nella speranza di vedere da vicino Yaman, atteso per l'intervista ache andrà in onda il 12 ottobre.Mascherina ben calata sul viso, l'attore però è rimasto praticamente invisibile ai più anche per rispetto delle norme anti Covid. Anche in studio durante l'intervista da parte diE quindi la delusione delle fan qual è? Tutta colpa del nuovo look. I capelli tagliati hanno deluso molte delle sue fan.«Mi piaceva molto di più con i capelli lunghi», ha detto chi è riuscita a intravederlo. La serie made in Turkey Daydreamer - le ali del sogno sta andando in onda su Canale 5. Le prossime puntate domani 3 ottobre prima di Verissimo e il 4 prima di Domenica Live.Photo credit account Rosy Lo Giudice