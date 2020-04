Cameron Diaz, la rivelazione sugli inizi della sua carriera: «Non come fanno le star di oggi...»

Nessuna consulenza con stilisti e consulenti d'immagine, Cameron Diaz ama il fai-da-te: l'attrice, 47 anni e neomamma di una bambina, ha rivelato che all'inizio della sua carriera acquistava da sola i suoi abiti per i red carpet.



Ne ha parlato per la serie su YouTube del truccatore Gucci Westman, spiegando quanto il tappeto rosso sia oggi cambiato. «Per le mie anteprime, vorrei solo andare da Barney, comprare l'abito e andare alla mia premiere», ha detto riferendosi alla catena di negozi di lusso statunitensi.



Cameron Diaz ha continuato spiegando come, al giorno d'oggi, le celebrità siano giudicate molto più duramente per i loro abiti di quanto non fossero in passato, talmente tanto da essere "oggettificate", trasformate in oggetti senz'anima.



La star di Charlie's Angels ha continuato a parlare del suo matrimonio con la star dei Good Charlotte Benji Madden. «Adoro essere sposata», ha detto. «Adoro il fatto che la cosa migliore che mi sia mai capitata sia stata trovare mio marito, la nostra complicità, la sua amicizia e tutto il resto».



La Diaz, che si è ritirata dalla recitazione nel 2014, non ha escluso che un giorno potrebbe tornare sulle scene: «Non dirò mai mai». Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 10:07

