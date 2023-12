Bradley Cooper, l'acquisto (sospetto) della casa vicino alla famiglia di Gigi Hadid: c'è un motivo

di Alessia Di Fiore

Secondo quanto riporta Page Six, pare che Bradley Cooper abbia acquistato una casa a New Hope, in Pennsylvania, proprio vicino all'allevamento di cavalli di Yolanda Hadid, madre della supermodella Gigi Hadid.

La coppia è stata avvistata in quella stessa zona, meno di un mese fa, e i due avevano alloggiato nell'hotel Odette, ma una visita sporadica non basta più, l'attore vuole sentirsi il più vicino possibile alla famiglia della modella, e alcune fonti vicine avrebbero rivelato che tra i due le cose stiano diventando serie molto velocemenmte.

Il caso dell'acquisto dell'abitazione

Ma la vicinanza a Gigi sembrerebbe non essere l'unico motivo che l'attore ha per comprare casa in quella zona, secondo la stessa fonte, Bradley avrebbe un forte sentimento che lo lega allo stato di Keystone dato che l'attore, è proprio di una città vicino Filadelfia.

La coppia è stata recentemente avvistata nel Greenwich Village di NewYork, dove Bradley si è improvvisato gestore di un food truck e guarda caso la modella passava proprio da quelle parti.

Gigi, ha poi presenziato, da sola, alla festa dell'amica Taylor Swift, insieme ad altre celebrità e amiche.

