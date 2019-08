Blake Lively compie 32 anni, gli auguri del marito Ryan Reynolds su Instagram sono decisamente irriverenti

Martedì 27 Agosto 2019, 14:56

e gli auguri del maritoLa bellissima coppia, non è nota solo per la sua eleganza e bellezza esteriore, ma anche per la simpatia e l'ironia con cui spesso si punzecchiano sui social. Quale migliore occasione per l'attore se non ildella moglie?In un post su Instagram Ryan fa i suoi auguri a Blake, postando ben 10 foto di vita insieme, peccato che in ognuna di queste lui sia sempre perfetto e impeccabile, mentre lei è in pose imbarazzanti, oppure non è a fuoco, è girata o, nonostante la sua bellezza disarmante, non è proprio al pieno del suo splendore. Gli scatti rappresentano esattamente quello che nessuna donna vorrebbe vedere sui social e, ovviamente, la scelta non è casuale.Sicuramente Blake non deve avre preso benissimo gli auguri del marito, ma lei stessa ha più volte dimostrato molta ironia e ha saputo vendicarsi in passato con post altrettando sarcastici che non hanno reso merito al suo maritino. Lo scorso anno Ryan aveva fatto gli auguri alla moglie pubblicando una foto sul red carpet in cui lei si vedeva appena.Tra gli scatti non passa però inosservato il pancione della Lively giunta ormai alla fine della sua terza gravidanza. I due, sposati dal 2012, hanno già due bambine, James, 4 anni, e Inez, 2. Non si sa ancora se faranno un tris di fiocchi rosa o se ne arriverà uno azzurro. Non è facile gestire il loro lavoro e la famiglia, ma Ryan confessò che avevano adottato una strategia vincente: quella di non girare mai insieme un film, in modo che l'uno può seguire l'altra con la famiglia in base alle esigenze lavorative.