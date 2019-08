Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi di nuovo insieme: «Fanno sul serio, vogliono un figlio»

Veronica Ciardi

Lunedì 26 Agosto 2019, 13:30

calciatore della Juventus e della Nazionale azzurra, sembra siano tornati insieme. La ex, nota per la sua amicizia all'interno della casa più spiata di Italia con Sarah Nile e per la frequentazione con Massimo Scattarella, ha tenuto nascosto a lungo la storia con l'allora giocatore della Fiorentina, fino a quando non venne allo scoperto.I due ammisero di stare insieme, ma circa due anni fa, la loro relazione era arrivata al capolinea. Oggi però, come mostrano alcuni scatti di Di Più, i due sembrano essere tornati insieme. Pare che la pace sia stata ritrovata e sono stati immortalati mentre sembrano sereni insieme al figlio di una loro amica. Alcune persone vicine alla coppia hanno parlato di un ritorno di fiamma importante e convinto, sembra che Veronica e Federico questa volta abbiano intenzione di fare sul serio e parlerebbero anche di avere un bambino.