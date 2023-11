Jeff Bezos e la compagna su Vogue: «Fidanzati da 5 mesi, ora le nozze». Scoppia l'ironia sui social

di Redazione web

Un servizio fotografico, che sarà sul numero di dicembre, lo immortala con il cappello da cowboy, in jeans e maglietta con gli occhiali da sole abbracciato con la fidanzata. Lui è il terzo uomo più ricco del mondo, lei una giornalista. Hanno 59 e 53 anni e a breve si sposeranno. Jeff Bezos – che ha conquistato lo spazio ed è entrato, con la sua Amazon, nelle case di miliardi di persone – sbarca così su Vogue con la compagna Lauren Sanchez. Le foto, che hanno fatto il giro del web, hanno esposto il magnate a una valanga di critiche e ironia, per pose e fisicità.

Le parole di Lauren Sanchez a Vogue

Con Vogue Sanchez si racconta. Ricorda quando ha trovato l'anello con cui il terzo uomo più ricco al mondo le ha chiesto di sposarlo, parla dei preparativi del matrimonio con la scelta del vestito fra Dior, Dolce & Gabbana e Valentino e si dice pronta a diventare "Ms Bezos". «Stiamo ancora pensando al matrimonio, a come sarà. Sarà grande? Sarà oltreoceano? Ancora non lo sappiamo, siamo fidanzati da soli cinque mesi», dice Sanchez descrivendo le loro «vite come normali: ruotano intorno ai figli. Chi si sveglia per primo prepara il caffè per l'altro». Sanchez prende il suo in una tazza che Bezos le ha comprato su Amazon e su cui c'è scritto "Woke up sexy as hell again", "mi sono svegliata di nuovo sexy da morire".

Gli allenamenti della coppia

La coppia si allena anche insieme ma, ammette Sanchez, facendo esercizi diversi perché Bezos «è su un livello completamente diverso, è un mostro in palestra».

La famiglia allargata

I due, insieme dal 2019, si dicono molto bravi nel tenere insieme la loro famiglia allargata: lui ha quattro figli avuti dalla ex moglie Mackenzie Scott dalla quale ha divorziato dopo 25 anni e Sanchez tre figli da due precedenti matrimoni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA