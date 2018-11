Barbara D'Urso denuncia la truffa dal suo profilo instagram

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La regina dei salotti tvsfrutta la sua popolarità social per allertare i propri fan, e metterli in guardia da un prodigioso "", che farebbe miracoli.ha fatto uno screen shot della pubblicità del prodotto, secondo cui ci sarebbe anche la conduttrice stessa tra le vip che ne hanno fatto uso. «Attenti perchè si tratta di una», denuncia Barbara D'urso.LEGGI ANCHE"TRUFFA!!! Attenzione!!! è una truffaaaaa!!!!! Se ne stanno occupando gli avvocati. Non abboccate!!!". Questo il contenuto del post di denuncia della conduttrice pubblicato con un instagram story sulla propria pagina. Se anche a voi è capitata sott'occhio questa pubblicità nel giorno del black friday state attenti: l'unica cosa che questo prodotto riuscirà a prosciugare non sono i grassi in eccesso ma i soldi del vostro portafogli.