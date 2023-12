Aurora Ramazzotti «sbarca» sul nuovo social Threads, ma scoppia subito la polemica con gli utenti. Cosa è successo

di Alessia Di Fiore

Approdata sul nuovo social Threads, Aurora Ramazzotti ha immediatamnete dato inizio a una lunga polemica nei suoi commenti.

L'influencer, come molti sul nuovo social, ha colto l'occasione per sfogarsi ma i suoi follower non sono stati alle lamentele della Ramazzotti e hanno replicato indignati:ù«Ho letto almeno una ventina di post di gente che scrive “ragaaaaAaaǎ prendiamoci questo social e togliamolo agli influencer!!!!!!!!!! Questo social è nostrooooooo. Boicottiamoli ahahahah” Siete sicuri di stare bene? Io sono un po’ preoccupata per la vostra salute mentale», scrive Aurora su Threads.

Botta e risposta

Ma un utente nei commenti ha risposto: «Se le persone fanno questi tipi di discorsi non dovreste tanto preoccuparvi della salute mentale degli altri.

Aurora non ci sta e decide di replicare: «Ho fatto ironia così come l’hanno fatta loro. Se vogliamo rendere la cosa seria allora posso dirti che prendo molto seriamente l’uso dei social e chi mi segue sa che provo a trattare sempre tematiche che per me sono importanti e usarli consapevolmente nel rispetto degli utenti. Sempre con il giusto “peso”. Non intendo farmi carico di un’intera categoria alimentata dal web stesso, fatto per lo più di persone che rendono famosi gli idioti e si nutrono di trash.»

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 20:08

