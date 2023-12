Arisa, lo sfogo contro le parole della ministra Roccella: «L'identità biologica non sempre corrisponde a quella emotiva»

di Dajana Mrruku

Arisa è stata a lungo al centro di un tempesta mediatica, quest'estate, a causa di alcune sue dichiarazioni sulla comunità LGBTQ+ che sono state ritenute fuoriluogo, mentre lei ha voluto chiarire dicendo di essere stata fraintesa. Una situazione simile le è successa nuvoamente nelle ultime ore. La cantante ha condiviso il discorso della ministra Roccella sulle sue storie instagram con alcune emoji dell'applauso che, anche in questo caso sono state confuse.

La cantante ha dovuto chiarire la sua posizione con un post. Andiamo a capire cosa è successo.

Arisa contro la ministra Roccella

Arisa ha condiviso un video in cui la ministra Roccella parlava della sessualità e del genere femminile, inserendo alcuni applausi che per lei erano ironici. «L'ideologia gender è il nuovo patriarcato», ha detto Eugenia Roccella durante Atreju.

«Credo nella natura fluida e multiforme della sessualità.

«Credo nella natura multiforme e fluida della sessualità, che si debba far capire ai giovani e ai giovanissimi oltre che agli adulti "de coccio" che non solo e non sempre l'identità biologica corrisponde all'identità emotiva, che alcune cose non ne escludono altre e che bisogna prendersi cura di tutti in maniera seria e scrupolosa. Nessuno escluso, nessuno emarginato, nessuno bullizzato. La ragione non sta mai solo da una parte. L'amore, qualsiasi sia la forma in cui viene espresso è solo un dono degno di rispetto, per una società che vuole essere inclusiva e felice. Spero di non dovermi più esprimere in tal senso e che non ci siano più dubbi sulla natura dei miei pensieri. Grazie», ha scritto Arisa.

