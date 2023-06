Arisa, in lacrime davanti alla tv: «Sono brutta e canto di m***a, non mi posso vedere». E i fan la consolano così

di Redazione web

La cantante Arisa sta vivendo un momento particolarmente turbolento della sua vita e si è sfogata nelle sue storie Instagram dove, tra lacrime e commozione si è confidata con i fan. La cantante è stata da poco al centro delle critiche per alcune affermazioni sul mondo LGBTQ+ e sul governo di Giorgia Meloni. Nonostante le scuse, Arisa si è vista consigliare dai propri manager di evitare di andare al Milano Pride, dove era madrina, e a malincuore ha dovuto dunque rinunciarvi. La situazione sui social, però, non è migliorata perché gli hater continuano ad attaccarla. Andiamo a vedere che cosa ha detto nelle storie di Instagram.

Arisa: «Non mi posso vedere, non so più che fare»

Arisa si è sfogata sulle sue storie di Instagram con i suoi follower dove, trattenendo a stento le lacrime, ha confessato di attraversare un momento molto difficile, a causa degli attacchi degli hater sulle sue dichiarazioni e che, ultimamente, non si piace più come prima. La cantante, che stava guardando la sua esibizione in "Tutti i sogni ancora in volo", programma televisivo di Massimo Ranieri, si è lamentata del modo in cui canta: «Canto proprio di me**a, mi trucco proprio di me**a. Ho spento la tv perché non mi voglio vedere, non riesco». La cantante ha ammesso di non sapere cosa fare della sua vita perché è stanca, «devo prendermi un periodo di vacanza, ma cosa posso fare? Ho sempre lavorato, non so stare ferma. Però non sto bene».

La preoccupazione dei fan

I fan di Arisa si sono preoccupati molto dopo aver visto le sue ultime storie su Instagram e le hanno mandato molti messaggi di incoraggiamento. «Nella vita ci possono essere momenti difficili, li supererai» le ha scritto una fan sotto l'ultimo post.

