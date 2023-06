Arisa: «Sogno Giorgia Meloni al Pride». Lo sfogo social dopo le polemiche

di Redazione web

Arisa si sfoga in un lungo video sui social in merito alle offese ricevute negli ultimi giorni. La cantante sostiene, infatti, che l'intervista fatta al giornalista Peter Gomez le abbia causato diversi problemi e che, da paladina della comunità LGBTQ+, sia diventata addirittura additata come il nemico pubblico n.1. Ha così deciso di mettere i puntini sulle "i", dando le dovute spiegazioni e chiarendo i suoi punti di vista su alcune questioni fondamentali. Vediamo insieme cosa ha detto.

Le dichiarazioni di Arisa

«Non sono nemica della comunità LGBQT+. Ho fatto solo un'intervista sfortunata che non mi aspettavo avesse quel tenore ed ero cosciente di non essere preparata - spiega Arisa su Instagram -.

Visibilmente provata, la cantante spiega che nell'ultimo anno ha avuto una serie di problemi dovuti ad un dispiacere che risale ad un anno fa e che ancora porta con sè. L'ultimo singolo "Non vado via" è stato un modo per esorcizzare questo dolore, di cui, afferma, «non ho voluto parlarne con nessuno». Così si è dedicata al lavoro sorvolando su questo e altri dispiaceri.

«Ho deciso di parlarvi senza intermediari e prendermi la responsabilità delle mie parole», racconta Arisa sui social chiarendo quale sia il suo punto di vista su una serie di tematiche di profonda attualità e che riguardano la comunità LGBQT+. [...] Il mio sogno è che Giorgia Meloni sia al Pride», conclude la cantante.

