Antonino Spinalbese, addio Belen. Ora è ufficiale: «Sta con Giulia Tordini»

Non ci sono più dubbi: Antonino Spinalbese e Giulia Tordini si frequentano. A svelarlo, i fotografi di Whoopsee.it che hanno ripreso alcuni momenti della coppia insieme per le strade di Milano. Tra un abbraccio e l'altro, una camminata e un bacio al volo, sembra che il legame sia ormai ufficiale.

Già in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Antonino Spinalbese, aveva detto di essere alla ricerca di «qualcosa che mi faccia stare bene». E sembra che quel qualcosa Antonino l'abbia trovato: trascorrere del tempo con la creatrice della linea di gioielli Leda Madera e la vita da papà. I due, nel video pubblicato su Whoopsee, camminano l'uno accanto all'altra, chiacchierano, quando possono si abbracciano e il modello si fa scappare anche un bacio tra un passo e l'altro. Momenti di normalità, che arrivano dopo un weekend trascorso insieme al mare, lontano dal caos cittadino e che descrivono due giovani in atteggiamenti intimi, ma non eccessivi, che magari stanno affinando la loro conoscenza e stanno entrando man mano nei rispettivi mondi.

E' ormai finita nel dimenticatoio la sua ex, Belen, che è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, al loro ennesimo riavvicinamento. «Stavolta spero per loro che sia per sempre» ha dichiarato l'ex hairstylist nell'intervista al settimanale di Alfonso Signorini, sottolineando il suo interesse per la felicità e tranquillità dei bambini, non solo Santiago, figlio della coppia, ma anche della piccola Luna Marì. Gli unici rapporti che ha ancora con Rodriguez riguardano solo la bambina.

