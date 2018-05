Andrea Damante e la dichiarazione d'amore su Instagram: «È per Giulia De Lellis»

I fan non hanno ancora abbandonato le speranze, ma per ora, i beniamini il cui amore era nato davanti alle telecamere di Uomini e Donne, conducono ancora vite separate. I due si sono lasciati alcune settimane fa, ma non è certo il motivo. Il dj però sembra non rassegnarsi e pubblica post e stories romantici.I bene informati lasciano intendere che il bel Damante abbia tradito la fidanzata con molte ragazze. Suha pubblicato una Stories con le prime strofe del brano che, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi "Forever". Un tentativo, secondo i followers, di riavvicinarsi all'influencer.Una frase recita "Puoi solo giurare che non mi lascerai mai andare via!". Nel frattempo, Andrea ha trascorso qualche giorno di relax nell'amata Sicilia, la sua terra d'origine. Chissà se Giulia si lascerà commuovere.