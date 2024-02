Alyssa Milano al Super Bowl col figlio dopo lo scandalo della raccolta fondi. Biglietti fino a 10mila euro, i fan: «Sei una ricca mendicante»

di Nikita Moro

Alyssa Milano continua a far parlare di sé. Questa volta non per il suo ruolo nell'eliminazione di Shannen Doherty dalla serie televisiva "Streghe", ma per una foto postata sui social che la ritrae al Super Bowl con il figlio Milo. Entrambi sorridono verso l'obiettiv, i tifosi incorniciano lo scatto: dietro di loro gli schermi e il campo da football. Mamma e figlio sono stati immortalati al grande evento che ha avuto luogo ieri all'Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada, Stati Uniti. Dopo che l'attrice ha postato lo scatto sui social, molti fan l'hanno definita una «ricca mendicante», ricordando la raccolta fondi che l'attrice aveva aperto su GoFoundMe per il figlio e la sua squadra di football. I biglietti per la finale del campionato della National Football League costerebbero, in media, tra i 950 e i 10mila dollari.

La raccolta fondi

Alyssa Milano aveva chiesto di sostenere la raccolta fondi per la trasferta della quadra di football di suo figlio Milo, di 12 anni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 15:28

