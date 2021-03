Alessia Ventura incinta col Covid: «Ho avuto paura per la bambina, per fortuna è andato tutto bene»

Alessia Ventura è incinta e durante la gravidanza ha contratto il Covid, per fortuna senza particolare conseguenze: “Ho avuto paura per la bambina – ha raccontato Alessia ventura - Il Covid se ne è andato da solo, è andato tutto bene”

Alessia Ventura è quasi entrata nell’ottavo mese di gravidanza, ma lo scorso dicembre assieme al fidanzato Gabriele Schembari ha contratto il Covid: “Abbiamo fatto entrambi il Covid a dicembre, nonostante tutte le attenzioni – ha raccontato Alessia Ventura in un’intervista a “Diva e donna” - io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo: ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto. Ero in Sicilia quando è successo e nella nostra quarantena parenti e amici ci hanno fatto arrivare da mangiare di tutto”.

Il periodo di attesa è comunque per ora stato un’esperienza molto positiva: “E’ stata una bellissima gravidanza, solo ora che sono alla 34esima settimana sta diventando un po’ pesante, ma sono contenta perché ho registrato la prima puntata di “Drive Up” col pancione: mi ha fatto piacere perché sono incinta ma non sono malata, sto bene. Mi prenderò del tempo per stare con la bambina quando nascerà, ma poi riprenderò a lavorare, è importante per tutti non perdere il lavoro, è fondamentale”.

Alessia Ventura e il fidanzato Gabriele Schembari hanno scelto il nome della piccola, che sarà Ginevra (“Ginevra, lo abbiamo deciso quasi subito. Ci ricorda la regina Ginevra, è un nome bello, importante”) e hanno deciso di trasferirsi con la famiglia in Sicilia: “Partorirò a Milano, ma poi come base per vivere scegliamo la Sicilia. Voglio che mia figlia cresca in un posto sereno, con l’aria buona di mare. E poi vengo da Acireale, anche se non l’ho vissuta perché i miei genitori sono nati a Torino”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 19:08

