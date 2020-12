Alessia Marcuzzi: «Dicono di me "Quella fa figli con tutti"...»

Un momento particolare per Alessia Marcuzzi, che ammette le sue fragilità. Alessia Marcuzzi, 48 anni, esce da un anno non facile, bersagliata dalle critiche per la presunta love story con Stefano De Martino, al tempo marito di Belen Rodriguez.

Alessia Marcuzzi è tornata in tv con la buona prova di “Temptation Island”, ma dal punto di vista sentimentale non è stato un periodo facile con l’affaire De Martino e le voci di crisi col marito Paolo Calabresi Marconi: “Sento tantissimo il tempo che passa – ha fatto sapere in un’intervista a Grazia – sono piena di fragilità, è un'età complicata avvicinarsi ai cinquant'anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile".

Alessia Marcuzzi ha un figlio, Tommaso, nato dalla sua passata relazione con Simone Inzaghi e una figlia, Mia, da Francesco Facchinetti. In tema di parità dei sessi osserva: “Ti dico una cosa per farti capire. Sai cosa dicono di me? "Quella fa figli con tutti". Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa".

