Alessia Marcuzzi conquista Instagram, cure di bellezza con la figlia Mia. I complimenti dei fan: «È la mini te»

Lunedì 27 Maggio 2019, 16:13

torna sui social assieme alla figlia, nata dalla sua passata relazione con Francesco Facchinetti. La conduttrice ha postato dal suo accountun tenero scatto che la vede comodamente sdraiata assieme alla piccola, mente si dedicano alle cure di bellezza.Nella foto le due sono sdraiate sulla moquette e comodamente adagiate su un cuscino con fette di cetriolo sugli occhi, che con le sue proprietà decongestionanti è un toccasana naturale per borse e occhiaie. L’atmosfera è di massimo relax e infatti il post è accomagnato dalla didascalia: “shh…”. Numerosi i commenti positivi dei follower, che fanno i complimenti ad Alessia per la somiglianza con Mia, definita una “Mini te”.Di nuovo positivo quindi il rapporto fra Alessia e i social, dopo le numerose critiche piovute a causa della conduzione dell’Isola dei Famosi con l’ormai celebra caso Riccardo Fogli, in cui Fabrizio Corona l’ha avvisato in diretta del presunto tradimento della moglie.