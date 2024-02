Da anni, a Roma, “Roscioli” è sinonimo di pizza e di panificazione di altissima qualità. La sua presenza a MasterChef Italia (negli episodi di ieri, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, che hanno segnato un nuovo record di ascolti, con 943mila spettatori come media serata) è un prezioso regalo, organizzando la prima prova “overnight” nella storia del cooking show, dedicata ovviamente ai lievitati. Così come un prezioso regalo è il racconto della ricetta e della lavorazione dell’impasto per la sua leggendaria pizza: i cuochi amatoriali ai fornelli lo ascoltano con grande attenzione e prendono appunti. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 15:37

