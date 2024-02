Il segreto di un perfetto impasto per i lievitati? Maltrattarli, letteralmente sbatterli sul piano: più vigorosi saranno i movimenti, più saranno gustosi all’assaggio. Negli episodi di ieri di MasterChef Italia (che, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, hanno segnato un nuovo record di ascolti, con 943mila spettatori come media serata), era ospite in Masterclass Pierluigi Roscioli dell’Antico Forno Roscioli a Roma, che da quattro generazioni e da cinque decenni sforna pizze secondo tradizione: a lui il compito di organizzare il lunghissimo Invention Test – durato, per la prima volta nella storia del cooking show, tutta la notte – dedicato proprio ai lievitati. E in Masterclass si apre un commovente e irresistibile concerto fatto di impasti sbattuti, accompagnato da pezzi di impasto che volano da tutte le parti. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 15:37

