Superato il giro di boa, a MasterChef Italia ogni piatto può essere decisivo. Nella Mystery Box di ieri (negli episodi che, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, hanno segnato un nuovo record di ascolti, con 943mila spettatori come media serata), con l’obiettivo di creare un piatto esplosivo partendo da ingredienti coloratissimi e altri perfettamente bianchi, Michela ha messo a segno un gran punto: il suo “Vivo coloratamente” (capesante allo zafferano e rombo alla barbabietola, con daikon alla spirulina, gel di spinacino e cialda alla curcuma) ha raccolto grandi complimenti dai giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, tanto che la personal trainer di Appiano sulla Strada del Vino (BZ) è riuscita a sciogliersi, forse per la prima volta, e a commuoversi. Facendosi anche dei complimenti da sola, perché – come dimostra anche Antonino – ogni tanto fa bene dirsi da solo “bravo”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 15:38

