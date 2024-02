Masterchef, la pizza con l'ananas scatena la reazione di chef Cannavacciuolo

Era lo scenario peggiore che poteva verificarsi davanti ad Antonino Cannavacciuolo: la pizza con l’ananas. È successo negli episodi di ieri di MasterChef Italia (che, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, hanno segnato un nuovo record di ascolti, con 943mila spettatori come media serata).

Chiamati a lavorare, nell’Invention Test, sulla pizza alla pala romana – con ospite in Masterclass Pierluigi Roscioli del leggendario Antico Forno Roscioli a Roma – Marcus, il 43enne di origini svedesi ora a Cherasco (Cuneo), propone una ricetta che ha l’obiettivo di provocare e rompere i tabù. La reazione di Antonino, orgogliosamente campano, è inevitabile…

