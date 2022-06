Dopo essere stata eliminata dall’Isola dei famosi, Lory Del Santo ha fatto parlare di sé per l’atteggiamento avuto con il suo fidanzato Marco Cucolo. Le sue dichiarazioni Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset music: "Summer" from Bensound.com

Isola, 'potrebbe esserci un interesse per l'argentina': cosa rivela Nicolas agli altri naufraghi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA