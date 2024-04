Isola, Luxuria ricorda l'ex autore del programma morto per un tumore: «Ciao Alessandro, spero ti sia piaciuta la puntata»

di Redazione Web

È cominciata l'Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria ha preso le redini del reality che era stato dell'amica di Ilary Blasi. In chiusura della prima puntata la conduttrice ha voluto ricordare Alessandro Tognoli, un ragazzo di 36 anni scomparso recentemente per un tumore. Aveva lavorato nel programma come autore.

Il messaggio di Vladimir Luxuria

Al termine della prima puntata dell'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha dedicato un ricordo all'ex autore Alessandro Tognoli: «Mando un saluto ad Ale, un ragazzo che ha lavorato a un sacco di Isole.

Chi era Alessandro Tognoli

Alessandro Tognoli lavorava dal 2019 per Banijay Italia, casa di produzione di vari reality, fra cui l'Isola dei Famosi. Laureato in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia presso Università degli Studi di Milano-Bicocca, aveva fondato un forum di successo, Reality House. Il 23 marzo scorso è morto dopo essere stato colpito da un tumore.

Nel suo ultimo post sui social scriveva: «Non c’è una battaglia da vincere o da perdere, non sono un lottatore, non c'è 'il brutto male'. Ho un tumore e si fa tutto quello che si deve fare per trattarlo. Chi lavora davvero qui è la scienza». Nativo di Bresca, Alessandro con la sua scomparsa ha lasciato il coniuge Alessio, i genitori (mamma Cristiana e papà Beppe) e il fratello Cristiano.

