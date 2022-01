Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma con Michelle Hunziker? Lui risponde così

Dopo l'annuncio ufficiale della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, impazzano i rumors sul ritorno di fiamma fra la showgirl e l'ex marito, Eros Ramazzotti. Nessuna ufficialità, nè riferimenti al presunto gossip, ma Eros ha fatto intendere ben altro: «Sono free». In alcune stories Instagram, Ramazzotti ha sorpresa un paparazzo a fotografarlo in compagnia di un'amica e ha colto la palla al balzo. «Lui mi sta fotografando con una mia amica, ma non sono fidanzato, sono free!free» dice il cantante romano smentendo indirettament tutti i rumors scoppiati su di lui.

Molti fan sognano un ritorno della coppia, rammentando i tempi in cui erano felici e riempivano le cronache rosa. Dalla loro unione è nata Aurora Ramazzotti. Nonostante le vite separate, Eros e Michelle hanno sempre mantenuto un rapporto civile, tanto da far sperare in un come back amoroso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 14:10

