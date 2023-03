Aurora Ramazzotti pronta per il parto: cosa svela il dettaglio notato dai fan

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti pronta per il parto: è un dettaglio notato dai fan a svelare cosa sta accadendo in casa Ramazzotti-Cerza. Michelle Hunziker, nel frattempo, resta incantata davanti al pancione della figlia Aurora. Maxi, large e big.

Anche se la gravidanza dell'influencer è ormai giunta agli sgoccioli, la showgirl svizzera non smette mai di stupirsi dalla meraviglia del pancione: «È un'opera d'arte», dice Michelle con grande stupore tra le Instagram stories.

I fan, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: alle spalle di Aurora si intravedono delle valigie. È giunto, dunque, il momento del parto.

Aurora Ramazzotti dovrebbe partorire la prossima settimana, il termine della gravidanza sarebbe tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Inoltre, l'influencer dovrebbe partorire in Svizzera, nella stessa clinica dove sono nate lei e sua mamma Michelle. Si tratta di una clinica per vip, la Sant'Anna a Sorengo, poco lontano da Lugano.

Ecco il motivo che spiegherebbe la preparazione delle tre valigie che sembrano proprio pronte per partire. Direzione Svizzera? È probabile che Aurora Ramazzotti stia per essere ricoverata in ospedale perchè ormai al parto manca davvero poco.

