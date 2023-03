Michelle Hunziker, il ricordo del padre e la canzone che cantava con lui: «Miss you»

E' tempo di ricordi e dediche per la festa del papà. Anche Michelle Hunziker, come altri vip, ha dedicato al padre scomparso anni fa una story Instagram. Sulle noti "Stand by me", l'ex signora Trussardi ha scritto: «Questa canzone me la cantava il mio papà nei nostri viaggi in macchina» e aggiunge in fondo «Auguri papi, miss you».

Cristina Scuccia, lo spoiler a Verissimo sull'Isola dei Famosi: ecco cosa dice

Aurora Ramazzotti, gravidanza agli sgoccioli: ecco quando dovrebbe partorire

Gli impegni

Non si ferma mai la svizzera più nota d'Italia. E dopo il grande successo di Michelle Impossible, è pronta a tornare a Striscia la Notizia. Lo ha anticipato la stessa conduttrice con una Instagram story in cui si mostra dietro le quinte del programma e tagga il giornale satirico annunciando: «Coming soon». La conduttrice, che è stata impegnata con il suo programma Michelle Impossible, tornerà al timone dei Striscia, anche se non si sa con chi sarà in coppia con certezza.

Il ritorno

In passato Michelle ha già condotto Striscia la Notizia, finendo a volte anche in delle polemiche, ma portando sempre al programma un tocco di freschezza con la sua ironia e la leggerezza che da sempre la caratterizzano. In questi giorni il programma vede al timone Gerry Scotti insieme a Francesca Manzini, ma dal 1 aprile la conduzione passerà a un'altra coppia, composta quasi con certezza proprio da Michelle e un partner (o una partner) non ancora identificato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA