Rosalinda Cannavò vittima di bodyshaming: «C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, mi faccio una risata»

Rosalinda Cannavò, protagonista del Grande Fratello Vip 2021, dal sua account Instagram si scaglia contro alcuni follower che sul social criticano il suo fisico. Rosalinda Cannavò durante il Grande Fratello Vip 2021 ha già parlato dei suoi passati problemi con l’alimentazione, ma dalle stories ora assicura: “Gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ho chili in più di felicità e amore per me stessa...”.

Rosalinda Cannavò, una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2021, dove ha conosciuto l’attuale fidanzato Andrea Zenga, ha risposto dal social alle critiche che alcuni follower hanno fatto al suo aspetto fisico: “C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico – ha scritto nelle stories - c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga. In quella più dolorosa per vederti cadere giù. In passato mi chiedevo spesso quale fosse la ragione di così tanta cattiveria, di come si possa sfiorare dei tasti così sensibili”.

Il rapporto con la sua immagine però è molto cambiato rispetto al passato. “Ad oggi - continua Rosalinda Cannavò su Instagram - mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. Persino come fidanzata. Tant’è che ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto “sono più di un solo corpo”. So che la mia testa vale molto molto di più in confronto a cattiverie gratuite che voi, cari leoni da testiera, mi fate giornalmente. Ps: messaggio dedicato a tutti voi che che continuate a scrivere messaggi privati, commenti spiacevoli a me e alle persone a me vicine. Ho kg in più di felicità e amore per me stessa”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 14:46

