Greta Rossetti sexy nel videoclip del fratello (cantante di reggaeton). Gli hater: «Che schifo, sembra incestuoso»

di Marta Goggi

A poche ore dall'ingresso di Greta Rossetti nel Grande Fratello piovono ancora critiche sull'ex tentatrice, ma questa volta non riguarda il triangolo con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. La ragazza è stata protagonista del videoclip di suo fratello, Joseph Rossetti, cantante di reggaeton conosciuto come Josh Carter o Josh Carter Rossetti, videoclip che ha accompagnato l'uscita del suo nuovo singolo, 'Filler'.

Il videoclip

Nel video, la storia che traspare è quella di un innamoramento tra la ragazza, che fa il meccanico, e il cantante.

Sono in molti gli utenti che hanno fatto notare questo particolare alla Rossetti: «Titolo perfetto per Greta… ma non è un po’ strano fare un video così, andando a sottintendere interesse sessuale, con la sorella?» e «Terribile un fratello che guarda una sorella usando quelle parole..mi fa abbastanza schifo la cosa». L'ex tentatrice replicherà alle critiche?

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 19:34

