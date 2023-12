Grande Fratello, lo sfogo di Greta Rossetti dopo l’incontro con la mamma: «Lei voleva dirmi che…»

di Cristina Siciliano

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello la mamma di Greta Rossetti, Marcella, è entrata nella casa per salutare la figlia. Doveva essere una sorpresa prima del Natale ma si è trasformata in una lite in diretta. Greta Rossetti avrebbe solo voluto riabbracciare la madre e passare del tempo con lei, ma quando si è intromesso Mirko la situazione è degenerata. A tale proposito, nelle ultime ore, Greta Rossetti, ripensando all'incontro con sua mamma, ha parlato con Rosanna Fratello e ha spiegato cosa pensa realmente.

Le parole di Greta Rossetti

«Mia mamma è venuta per proteggermi, io me ne sono accorta dal fatto che lei mi ha detto "esci se vuoi, puoi uscire" - ha spiegato Greta Rossetti -. Lei lo sa che ho un carattere molto forte. Quando sono entrata nella casa non avevo un carattere forte però oggi mi rendo conto che un passettino l'ho fatto. Lei è venuta perché voleva farmi capire cosa è successo fuori dalla casa.

La gieffina ha aggiunto: «Lui ora dovrebbe chiedermi scusa perché doveva dirmi solo "Greta capisco tua mamma perché ti ha visto soffrire". Anche perché quando io ho pianto per lui mia mamma l'ha visto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 16:20

